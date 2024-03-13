Çanakkale Savaşlarıyla ilgili ezber bozan, tarihi değiştirecek keşif

"25 Nisan çıkarması Anzak Koyu'ndan başladığı zaman haber alan Mustafa Kemal ve 57'nci Alay'la Arıburnu bölgesine doğru bir yürüyüşe geçiyor. Burada 57'nci Alay'ın büyük fedakarlığını görüyoruz. Ancak toplumumuzda bazı durumlarda ne kadar çok kayıp verildiyse ne kadar sefillik yaşandıysa zaferin daha çok büyüdüğü algısı var. Bu doğru değil. Aslında tam tersi. Ne kadar az kayıpla bir muharebeden çıkarsanız ya da ne kadar iyi şartlarda askerinizi orada barındırabilirseniz aslında bir zafer daha anlamlı olmuş oluyor."