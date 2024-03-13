Çanakkale Savaşlarıyla ilgili ezber bozan, tarihi değiştirecek keşif
Üzerinden 109 yıl geçen Çanakkale Savaşları'yla ilgili yapılan bir arşatırmada 57'nci alayın tamamının şehit olmadığı tespit edildi.
Çanakkale Savaşları'nın üzerinden 109 yıl geçmesine rağmen, döneme dair yeni doğrular ortaya çıkıyor. ÇOMÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü Araştırma Görevlisi Buğra Terzi, harp cerideleri üzerindeki araştırmasında Çanakkale Savaşları'nda 57'nci Alay'ın mevcudunun hepsini şehit verdiği bilgisini yanlış olduğunu ortaya çıkardı.
Bu tarz 'mit' denilebilecek konuların çok fazla olduğunu söyleyen Terzi, "Bunlar da son 10 yılda ana kaynaklar, harp cerideleri üzerinden yaptığımız çalışmalarla ortaya çıkmaya başladı. 57'nci Alay'ın tamamının şehit olması da bu mitlerden bir tanesi. 57'nci Alay aslında bir ihtiyat birliği. 25 Nisan'da Atatürk'ün komuta ettiği 19'uncu Tümen'e bağlı alaylardan bir tanesi ve Bigalı köyünde ihtiyat durumunda" ifadelerini kullandı.
"25 Nisan çıkarması Anzak Koyu'ndan başladığı zaman haber alan Mustafa Kemal ve 57'nci Alay'la Arıburnu bölgesine doğru bir yürüyüşe geçiyor. Burada 57'nci Alay'ın büyük fedakarlığını görüyoruz. Ancak toplumumuzda bazı durumlarda ne kadar çok kayıp verildiyse ne kadar sefillik yaşandıysa zaferin daha çok büyüdüğü algısı var. Bu doğru değil. Aslında tam tersi. Ne kadar az kayıpla bir muharebeden çıkarsanız ya da ne kadar iyi şartlarda askerinizi orada barındırabilirseniz aslında bir zafer daha anlamlı olmuş oluyor."