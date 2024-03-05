Çanakkale'de 4,9’luk deprem anı kamerada
Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Deprem anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, depremin şiddetiyle eşyaların sallandığı ve düştüğü görülüyor.
Kaynak: İHA
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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
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İlçedeki bir büfenin güvenlik kamerası deprem anında yaşananları kayıt etti.
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Büfe sahibi ile büfe içinde sohbet eden kişiler saatler 21.38’i gösterdiğinde meydana gelen 4.9’luk depremin etkisiyle sallanmaya başladı.
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