Çanakkale'de alevler kontrol altında
Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.
Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Eceabat ilçesi Kumköy mevkiinde tarım arazisinde başladı.
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Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Dün yangına 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve iş makinesinin yanında toplamda 540 personel müdahale etti.
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Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları yangına müdahale edemezken, 1 gece görüşlü helikopter yangına gece boyunca müdahale etti.
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Günün aydınlanması ile birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı.
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