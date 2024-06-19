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Çanakkale'de alevler kontrol altında

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde tarım arazisinde başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Çanakkale'de alevler kontrol altında - Resim: 1

Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Eceabat ilçesi Kumköy mevkiinde tarım arazisinde başladı. 

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Çanakkale'de alevler kontrol altında - Resim: 2

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler geniş bir alana yayıldı. Dün yangına 9 uçak, 6 helikopter, 94 arazöz ve iş makinesinin yanında toplamda 540 personel müdahale etti.

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Çanakkale'de alevler kontrol altında - Resim: 3

Havanın kararmasıyla birlikte hava araçları yangına müdahale edemezken, 1 gece görüşlü helikopter yangına gece boyunca müdahale etti. 

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Çanakkale'de alevler kontrol altında - Resim: 4

Günün aydınlanması ile birlikte yangına havadan müdahale yeniden başladı.

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