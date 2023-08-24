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Çanakkale'de bir orman yangını daha

Çanakkale'nin Biga ilçesinde ağaçlık alanda çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.

Çanakkale'de bir orman yangını daha - Resim: 1

Balıklıçeşme köyünde, Bursa-Çanakkale kara yolu yakınında tarım arazilerinin de bulunduğu bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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Çanakkale'de bir orman yangını daha - Resim: 2

Çevrede bulunan kişiler, rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlerden hızla koşarak uzaklaştı.

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Çanakkale'de bir orman yangını daha - Resim: 3

Durumu ekiplere bildiren vatandaşlar, ağaçlık alanda etkili olan yangının yayılmasını önlemek için traktörleriyle etrafını sürmeye başladı.

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Çanakkale'de bir orman yangını daha - Resim: 4

İhbarın ardından olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü görevlileri ve çevre belediyelere bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

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