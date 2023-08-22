Çanakkale’de büyük orman yangını: Alevler evlere ulaştı
Çanakkale Kayadere köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahaleye ediyor. Yangın nedeniyle bazı köyler tahliye edildi. Alevler Yağcılar köyündeki evlere ulaştı.
Çanakkale'de Kayadere köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına havadan ve karadan müdahaleye başladı.
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Yangın rüzgarın da etkisiyle daha da büyümeden ekipler, kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor. Yangına havadan 9 uçak ve 20 helikopter, karadan ise 92 arazöz, 7 iş makinesi ve 616 personel ile müdahale ediliyor.
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Çıkan orman yangını nedeniyle Çanakkale-Çan kara yolu ulaşıma kapatıldı.
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici askıya alındı. Gemi trafiği, kuzey-güney yönlü olarak saat 21.30'da başladı.
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