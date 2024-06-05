Çanakkale'de orman ve tarım arazisini alevler sardı
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm ormanlık alan, 11 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Kaynak: İHA,DHA
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Çanakkale’de Gökçalı köyü yakınlarında ziraat arazisinde saat 14.00 sıralarında yangın başladı. Yangın rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangına orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler havadan ve karadan yangına müdahaleye başladı.
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Yangın, havadan 2 helikopter, 6 uçak, karadan 2 ilk müdahale aracı, 24 arazöz, 8 su ikmal aracı, dozer, 8 hizmet aracı, testler, 5 itfaiye, 15 teknik personel, toplam 192 personel ile müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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