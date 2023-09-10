Çanakkale’de orman yangını
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde makilik alanda çıkan yangın ormana sıçradı.
Çanakkale’de Gelibolu’ya bağlı Kavakköy köyünde bulunan makide saat 17.30 sıralarında yangın çıktı.
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Henüz nedeni belli olmayan yangın rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Alevlere Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 ilk müdahale aracı, 20 arazöz, 11 su ikmal aracı, 3 dozer, 3 helikopter, 2 uçak, 3 treyler ve toplamda 170 personel ile müdahale başlatıldı.
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Saat 17.30 sıralarında çıkan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı. Alevlerin kontrol altına alınması için ekipler çalışmalarını sürdürülüyor. (DHA)
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