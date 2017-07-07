Çanakkale'de patlayan top mermisiyle ölmüştü, evinden çıkanlar şoke etti

Perçin'in evinde Çanakkale Savaşları'ndan kalan dürbün ve dürbün kapları, havan mermisi çekirdekleri, yatağan kılıcı, çift horozlu ve çift namlulu tüfek, kırma tüfek, pusula ve pusula kutusu, top mermisi kovanı ve top mermisi çekirdekleri, 54 sikke, 17 metal obje, bir haç, gümüş, bakır ve bronz paralar, kurşun sapan taşları ile geç dönem Roma ve Osmanlı dönemine ait 112 parça tarihi eser bulundu.







