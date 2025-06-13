Çanakkale'de sağlık botunda patlama: Ölü ve yaralılar var
Çanakkale'de Sağlık-1 Botu'nda meydana gelen patlamada 1 sağlık personeli hayatını kaybetti, 1 vatandaş yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu'nda patlama meydana geldi. Olayda 1 sağlık personeli hayatını kaybederken, 1 vatandaş ise yaralandı. Yaralanan vatandaş olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Çanakkale’de saat 18,15 sıralarında Kumkale Balıkçı Barınağı'nda meydana gelen olayda, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne ait Sağlık-1 Botu’nda bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.
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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Ekipler, bir sağlıkçının yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayda yaralanan bir vatandaş ise hastaneye kaldırıldı.
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