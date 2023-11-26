Çanakkale’de sel ve fırtına boğazın rengini değiştirdi
Fırtına ve sel nedeniyle Çanakkale’de dağlardan inen sel suları, Çanakkale Boğazı’nda suyun rengini değiştirdi.
Kaynak: DHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından 76 kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve etkisi azalarak devam eden şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ve yağışlı hava, Çanakkale’de de etkili oldu.
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Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu’da gece saatlerinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı ulaşıma kapanırken, boğaz hattındaki feribot seferleri ise zaman zaman fırtına nedeniyle geçici olarak ertelendi.
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Karaya vuran dev dalgalar sahil kesimindeki iskele ve duvarlara zarar verdi.
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Çanakkale’de, etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dağlardan inen sel suları, Çanakkale Boğazı’nın bazı bölgelerinde denizin rengini kahverengiye döndürdü.
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