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Çanakkale’de sel ve fırtına boğazın rengini değiştirdi

Fırtına ve sel nedeniyle Çanakkale’de dağlardan inen sel suları, Çanakkale Boğazı’nda suyun rengini değiştirdi.

Kaynak: DHA
Çanakkale’de sel ve fırtına boğazın rengini değiştirdi - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından 76 kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve etkisi azalarak devam eden şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ve yağışlı hava, Çanakkale’de de etkili oldu.

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Çanakkale’de sel ve fırtına boğazın rengini değiştirdi - Resim: 2

Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu’da gece saatlerinde etkisini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Çanakkale Boğazı ulaşıma kapanırken, boğaz hattındaki feribot seferleri ise zaman zaman fırtına nedeniyle geçici olarak ertelendi.

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Çanakkale’de sel ve fırtına boğazın rengini değiştirdi - Resim: 3

Karaya vuran dev dalgalar sahil kesimindeki iskele ve duvarlara zarar verdi.

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Çanakkale’de sel ve fırtına boğazın rengini değiştirdi - Resim: 4

Çanakkale’de, etkili olan sağanak yağmur nedeniyle dağlardan inen sel suları, Çanakkale Boğazı’nın bazı bölgelerinde denizin rengini kahverengiye döndürdü.

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