Çanakkale’de sel ve fırtına boğazın rengini değiştirdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından 76 kentte gece saatlerinde etkili olmaya başlayan ve etkisi azalarak devam eden şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına ve yağışlı hava, Çanakkale’de de etkili oldu.