Çanakkale'de tarihi keşif: Kayıp Osmanlı kalesinin yeri tespit edildi

Gelibolu Yarımadası'nın birçok noktasında arazi çalışması gerçekleştirdiğini dile getiren Tetik, "Bu bölge 1475 tarihindeki Gelibolu Defteri'nde 'Karye-i Umur-Beğlü Cinbi/Çimpe dahi derler' diye belirtiliyor. Gelibolu Yarımadası'nı karış karış gezdim. Bu bölgeye geldiğim zaman Çimpe Kalesi'ni aramaya başladım. Çimpe'nin diğer varyasyon isimleri var; 'Çin Hisarı', 'Cinbe', 'Cinbi' gibi isimler ya da 'Umurbeyli köyü'nün olup olmadığını sordum. Evreşe'den tutun, Adilhan köyüne kadar bütün arazileri gezdim. Köylüler, Yeniköy'de 'Cintepe', 'Cinbasar Tepe' gibi bir yerleşim isminden bahsettiler. Bu yer Yeniköy'e 2 kilometre mesafede. Araziye geldik ve burada kale kalıntıları bulduk" ifadelerini kullandı.