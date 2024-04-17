Çanakkale'de tarihi keşif: Kayıp Osmanlı kalesinin yeri tespit edildi
Osmanlıların Rumeli'ye geçerek, beylikten imparatorluğa yükselişinde sembolik önemi bulunan Çimpe Kalesi'nin yeri tespit edildi.
Hacettepe Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı doktora öğrencisi Metin Tetik, Osmanlıların Rumeli'ye geçerek, beylikten imparatorluğa yükselişinde sembolik önemi bulunan Çimpe Kalesi'nin asıl yerini Gelibolu Yarımadası'nda gerçekleştirdiği arazi çalışmaları sırasında tespit etti.
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Yeniköy yakınlarında arazi çalışmaları sırasında Cintepe-Cinbasar Tepe'de kale kalıntılarıyla karşılaştığını belirten Tetik, Osmanlı arşiv belgeleri ve Osmanlı-Bizans kroniklerinin bu bölgeyi özellikle bu noktayı işaret etmesi, kalıntıların Çimpe Kalesi'ne ait olduğunu güçlendirdiğini söyledi.
Gelibolu Yarımadası'nın birçok noktasında arazi çalışması gerçekleştirdiğini dile getiren Tetik, "Bu bölge 1475 tarihindeki Gelibolu Defteri'nde 'Karye-i Umur-Beğlü Cinbi/Çimpe dahi derler' diye belirtiliyor. Gelibolu Yarımadası'nı karış karış gezdim. Bu bölgeye geldiğim zaman Çimpe Kalesi'ni aramaya başladım. Çimpe'nin diğer varyasyon isimleri var; 'Çin Hisarı', 'Cinbe', 'Cinbi' gibi isimler ya da 'Umurbeyli köyü'nün olup olmadığını sordum. Evreşe'den tutun, Adilhan köyüne kadar bütün arazileri gezdim. Köylüler, Yeniköy'de 'Cintepe', 'Cinbasar Tepe' gibi bir yerleşim isminden bahsettiler. Bu yer Yeniköy'e 2 kilometre mesafede. Araziye geldik ve burada kale kalıntıları bulduk" ifadelerini kullandı.