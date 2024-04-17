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Çanakkale'de toprak kayması: Göçük altında kalanlar var

Çanakkale'de bir köyde çeşme için kanal yapımı sırasında toprak kayması yaşandı. Göçük altında kalanlar olduğu bildirildi.

Çanakkale'de toprak kayması: Göçük altında kalanlar var - Resim: 1

Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde su kuyusundan hayır çeşmesi oluşturmak için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi.

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Çanakkale'de toprak kayması: Göçük altında kalanlar var - Resim: 2

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık personeli, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Göçük altında kalanları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.

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Çanakkale'de toprak kayması: Göçük altında kalanlar var - Resim: 3
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Çanakkale'de toprak kayması: Göçük altında kalanlar var - Resim: 4
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