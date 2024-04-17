Çanakkale'de toprak kayması: Göçük altında kalanlar var
Çanakkale'de bir köyde çeşme için kanal yapımı sırasında toprak kayması yaşandı. Göçük altında kalanlar olduğu bildirildi.
Lapseki ilçesine bağlı Kangırlı köyünde su kuyusundan hayır çeşmesi oluşturmak için kanal yapımı sırasında toprak kayması meydana geldi.
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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık personeli, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Göçük altında kalanları kurtarmak için çalışmalar devam ediyor.
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