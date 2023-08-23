Çanakkale'de yangın dinmiyor: 6 yerleşim yeri için tahliye kararı

BAKAN YUMAKLI, İNCELEME YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının devam ettiği Çanakkale'nin Ulupınar köyünde yürütülen çalışmaları inceledi. Burada son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yumaklı daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. 1500 hektarlık alanın bazı bölümlerinde yangınlar olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Bu yangınların sonuncusundayız. Fevzi Çakmak köyü yakınlarında bir yangın vardı ama arkadaşlarımız onu kontrol altına aldılar ve sıkıntı görmüyoruz. Rüzgar hızının saatte 60 kilometreye ulaşacağını söylemiştik. Söylediğimiz gibi oldu. Rüzgar hızı saatte 60 kilometrenin üzerine çıktı ve şu anda bulunduğumuz lokasyonda rüzgar hızıyla buraya kadar gelecek. Arkadaşlarımız onu karşılamak üzere yığınak yapılmış vaziyette. Hava araçlarımız bu yangının enerjisini düşürmek için konsantrasyonlarını buraya vermiş durumdalar. Arkadaşlarımız yangını burada karşılayıp, sonrasında mümkün olduğu kadar başka yere sıçramaması için birtakım faaliyetlerde bulunacaklar. Spot atma diye bir olay var. Arkadaşlarımız burada yangınla ilgili faaliyet yaparken yanan materyaller yanmamış alanlara gidebilir. Onun için de gerekli tedbirler alınmış durumda. Ümit ediyorum bir, iki saat içerisinde burayla alakalı gerçek resmi görmüş olacağız" dedi.