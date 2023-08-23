Çanakkale'de yangın dinmiyor: 6 yerleşim yeri için tahliye kararı
Çanakkale'de dün çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken 6 yerleşim yerinin daha tahliye edileceği bildirildi.
Çanakkale'de dün çıkan orman yangına havadan ve karadan müdahale sürerken; Çanakkale Valiliği, 6 yerleşim alanının daha tahliye edileceğini duyurdu.
Açıklamada, "İlimiz merkez Kayadere köyü civarında çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları havadan ve karadan müdahale edilmesine rağmen yangın rüzgarın da etkisi ile büyüme eğilimi göstermiştir. Aşağı Okçular köyü, Salavat ve Andıktaşı mahalleleri, Elmacık köyü ve bağlısı Değirmendere Mahallesi ile Çiftlikdere köyü tedbir amaçlı boşaltılacak olup, vatandaşlarımız Terzioğlu Kız Öğrenci Yurdu’nda misafir edilecektir. Rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle yangının büyüme riski olduğundan yangın mahalline yakın civardaki köy ve mahallelerde yaşayan vatandaşlarımızın da teyakkuzda olmaları da önemlidir" denildi.
ÇANAKKALE'DE BİR YANGIN DAHA
Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyü yakınlarında da saat 15.30 sıralarında makilik yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.
BAKAN YUMAKLI, İNCELEME YAPTI
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangının devam ettiği Çanakkale'nin Ulupınar köyünde yürütülen çalışmaları inceledi. Burada son duruma ilişkin bilgi alan Bakan Yumaklı daha sonra gazetecilere açıklama yaptı. 1500 hektarlık alanın bazı bölümlerinde yangınlar olduğunu ifade eden Bakan Yumaklı, "Bu yangınların sonuncusundayız. Fevzi Çakmak köyü yakınlarında bir yangın vardı ama arkadaşlarımız onu kontrol altına aldılar ve sıkıntı görmüyoruz. Rüzgar hızının saatte 60 kilometreye ulaşacağını söylemiştik. Söylediğimiz gibi oldu. Rüzgar hızı saatte 60 kilometrenin üzerine çıktı ve şu anda bulunduğumuz lokasyonda rüzgar hızıyla buraya kadar gelecek. Arkadaşlarımız onu karşılamak üzere yığınak yapılmış vaziyette. Hava araçlarımız bu yangının enerjisini düşürmek için konsantrasyonlarını buraya vermiş durumdalar. Arkadaşlarımız yangını burada karşılayıp, sonrasında mümkün olduğu kadar başka yere sıçramaması için birtakım faaliyetlerde bulunacaklar. Spot atma diye bir olay var. Arkadaşlarımız burada yangınla ilgili faaliyet yaparken yanan materyaller yanmamış alanlara gidebilir. Onun için de gerekli tedbirler alınmış durumda. Ümit ediyorum bir, iki saat içerisinde burayla alakalı gerçek resmi görmüş olacağız" dedi.