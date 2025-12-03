Çanakkale'de yarım tondan fazla balığa el konuldu

Çanakkale’de sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için denetimler devam ediyor. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından, Kuzey Ege Denizi, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi’nde karaya çıkış noktaları, nakil vasıtaları, su ürünleri toptan ve perakende satış yerleri, soğuk hava depolarında su ürünleri kontrol ve denetimi gerçekleştirildi.