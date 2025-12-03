Çanakkale'de yarım tondan fazla balığa el konuldu
Çanakkale'de yapılan denetişmlerde avlanma boyu olan 18 santimetreden küçük 300 kilogram lüfer balığına, avlanması yasak türlerden olan 225 kilogram vatoz balığına el konuldu.
Çanakkale’de sürdürülebilir su ürünleri avcılığı için denetimler devam ediyor. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol ekipleri tarafından, Kuzey Ege Denizi, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi’nde karaya çıkış noktaları, nakil vasıtaları, su ürünleri toptan ve perakende satış yerleri, soğuk hava depolarında su ürünleri kontrol ve denetimi gerçekleştirildi.
Son bir haftada yapılan denetimlerde asgari avlanma boyu olan 18 santimetreden küçük 300 kilogram lüfer balığına, avlanması yasak türlerden olan 225 kilogram vatoz balığına ve zaman yasağında avlanmış ıstakoza el konuldu. Canlı ıstakoz tekrar denize salındı.
Toplamda 525 kilogram balığa el konulurken, idari para cezası uygulandı. (DHA)