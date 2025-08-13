Çanakkale'de yine orman yangını

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangına; 6 uçak, 5 helikopter ile havadan, 35 arazöz ile karadan müdahale ediliyor" dedi.