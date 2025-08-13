  1. Anasayfa
Çanakkale'de yine orman yangını

Çanakkale'de orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Kaynak: İHA/DHA
Çanakkale'de yine orman yangını - Resim: 1

Merkez ilçeye bağlı Denizgöründü köyü yakınlarında saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgarında etkisiyle büyüdü.

Çanakkale'de yine orman yangını - Resim: 2

 İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

Çanakkale'de yine orman yangını - Resim: 3

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çanakkale merkez Denizgöründü köyü kırsalında çıkan yangına; 6 uçak, 5 helikopter ile havadan, 35 arazöz ile karadan müdahale ediliyor" dedi. 

Çanakkale'de yine orman yangını - Resim: 4

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

