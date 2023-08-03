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Çanakkale'deki ''kalp'' gölü renk değiştirdi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yılın belli dönemlerinde pembeye bürünen kalp şeklindeki göl, drone ile havadan görüntülendi.

Çanakkale'deki ''kalp'' gölü renk değiştirdi - Resim: 1

Dalyan köyünde bulunan, Alexandria Troas Antik Kenti zamanında iç liman olarak kullanılan kalp şeklindeki göl, dünyadaki 8 pembe gölden birisi olarak gösteriliyor.

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Çanakkale'deki ''kalp'' gölü renk değiştirdi - Resim: 2

Yılın sadece belli dönemleri pembe rengini alan ve sosyal medyada yayılan fotoğraflar nedeniyle popüler hale gelen göl, ziyaretçilerin uğrak noktası oluyor.

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Çanakkale'deki ''kalp'' gölü renk değiştirdi - Resim: 3

Sıcaklık ve tuzluluğun artmasından dolayı ''dunaliella salina'' adlı mikroskobik bitkisel canlının fazla üremesinden kaynaklı yaşanan pembe ve kırmızıya yakın tonlar, göle farklı bir görünüm kazandırıyor.

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Çanakkale'deki ''kalp'' gölü renk değiştirdi - Resim: 4

Bu yıl ise ağustos ayının başında pembe renge bürünen göl, drone ile havadan görüntülendi.

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