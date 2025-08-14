Çanakkale'deki orman yangınının ardından yürek yakan manzara
Çanakkale'nin Kepez beldesinde tarım arazisinde çıkan ve ormanlık alana sıçrayarak 24 saat sonra söndürelebilen yangında kül olan ormanlar havadan dron ile görüntülendi.
Kaynak: İHA
Çanakkale'nin Kepez beldesinde 11 Ağustos günü saat 13.30 sıralarında çıkan yangın 13 Ağustos 14.25 sıralarında tamamen kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken yangının verdiği tahribat dron ile havadan görüntülendi.
