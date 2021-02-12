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  3. 12 Şubat 2021 18:53

Çanakkale'nin içme suyunu karşılayan barajda su yükseldi

Çanakkale'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda, su miktarı son yağışlarla 32 milyon metreküpe yükseldi.

Çanakkale'nin içme suyunu karşılayan barajda su yükseldi

Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan tek kaynak olan Atikhisar Barajı'nda su seviyesi, aralık ayı başında, kuraklık nedeniyle 12 milyon metreküpe kadar düştü.

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Çanakkale'nin içme suyunu karşılayan barajda su yükseldi

54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip barajdaki su seviyesinin azalması üzerine Çanakkale Belediyesi, su kullanımına yönelik bazı kısıtlamalar getirdi.

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Çanakkale'nin içme suyunu karşılayan barajda su yükseldi

Aralık ayı sonu ve ocak ayında etkili olan yağmur ve kar yağışlarıyla birlikte Atikhisar Barajı’nın doluluk oranı yüzde 61,25 seviyelerine ulaştı.

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Çanakkale'nin içme suyunu karşılayan barajda su yükseldi

Barajdaki su miktarının kritik seviyenin üzerine çıkması bölge halkına rahat nefes aldırdı.

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