Çanakkale'nin içme suyunu karşılayan barajda su yükseldi
Çanakkale'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp kapasiteli Atikhisar Barajı'nda, su miktarı son yağışlarla 32 milyon metreküpe yükseldi.
Çanakkale'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan tek kaynak olan Atikhisar Barajı'nda su seviyesi, aralık ayı başında, kuraklık nedeniyle 12 milyon metreküpe kadar düştü.
54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip barajdaki su seviyesinin azalması üzerine Çanakkale Belediyesi, su kullanımına yönelik bazı kısıtlamalar getirdi.
Aralık ayı sonu ve ocak ayında etkili olan yağmur ve kar yağışlarıyla birlikte Atikhisar Barajı’nın doluluk oranı yüzde 61,25 seviyelerine ulaştı.