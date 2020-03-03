Cani baba tartıştığı kızını bıçaklayarak öldürdü !
Avustralya'da bir baba, arabada tartıştığı 20 yaşındaki kızını 8 kez bıçaklayarak öldürdü. Uyuşturucu satmaktan sabıkası da olan 49 yaşındaki baba müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Korkunç olay Avustralya'nın Adelaide kentinde meydana geldi. Sabrina Lekaj, arkadaşlarıyla sık sık dışarı çıkan ve sosyal yaşamıyla dikkat çeken bir genç kızdı.
20 yaşındaki kızının yaşam tarzını onaylamayan 49 yaşındaki baba Petrit Lekaj, iddiaya göre kızıyla yüzleşmek ve konuşmak istedi.
Yanına evlerinin mutfağından 15 santimetrelik bıçağı da alan ve iddiaya göre kızını korkutmak isteyen baba, Sabrina'yı arabasına bindirdi.