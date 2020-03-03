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  3. 03 Mart 2020 13:54

Cani baba tartıştığı kızını bıçaklayarak öldürdü !

Avustralya'da bir baba, arabada tartıştığı 20 yaşındaki kızını 8 kez bıçaklayarak öldürdü. Uyuşturucu satmaktan sabıkası da olan 49 yaşındaki baba müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cani baba tartıştığı kızını bıçaklayarak öldürdü !

Korkunç olay Avustralya'nın Adelaide kentinde meydana geldi. Sabrina Lekaj, arkadaşlarıyla sık sık dışarı çıkan ve sosyal yaşamıyla dikkat çeken bir genç kızdı.

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Cani baba tartıştığı kızını bıçaklayarak öldürdü !

20 yaşındaki kızının yaşam tarzını onaylamayan 49 yaşındaki baba Petrit Lekaj, iddiaya göre kızıyla yüzleşmek ve konuşmak istedi.

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Cani baba tartıştığı kızını bıçaklayarak öldürdü !

Yanına evlerinin mutfağından 15 santimetrelik bıçağı da alan ve iddiaya göre kızını korkutmak isteyen baba, Sabrina'yı arabasına bindirdi.

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Cani baba tartıştığı kızını bıçaklayarak öldürdü !

Arabada giderken kızıyla konuşması tartışmaya, tartışmadan da kavgaya dönen Petrij, Sabrina'yı yanındaki bıçakla öldürdü.

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