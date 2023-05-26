Caniler! 2 canı pompalı tüfekle hedef tahtasına çevirdi

Otomobilin plakasının belirlenip şüphelinin yakalanması için Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ), Asayiş Şube Müdürlüğü ve Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Olay yeri ve caddeye çıkan yollardaki Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameraları incelemeye alındı, otomobilin plakası tespit edilip sahibi belirlendi. Otomobilden ateş eden kişinin ise Z.Y. olduğu tespit edildi. Z.Y., adresine düzenlenen operasyonla, olayda kullandığı silahla yakalanıp gözaltına alındı. İlk ifadesinde, köpekleri korktuğu için öldürdüğünü söyleyen Z.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.