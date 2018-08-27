Çankırı'da dehşete düşüren görüntü !

Görüntülerde, zaman zaman başını hareket ettiren kadının, minibüsün arkasına bağlı olarak uzun süre seyahet ettiği görülüyor. Sürücünün ve kadının kimliği ile nereye seyahat ettiği bilinmiyor.



BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLAMA YAPTI



Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Yaylakent beldesinin Belediye Başkanı Kadir Dede, bir kadının minibüsün arkasına iple bağlanarak taşınmasının yer aldığı görüntülere ilişkin, "Bu olayı yapan kişilerin beldemizle ilgisi yoktur." dedi. Dede, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medyada yer alan görüntülerde, bir kadının minibüsün arkasına yerleştirilen aparata iple bağlanarak taşındığını hatırlattı.