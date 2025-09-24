Canlı yayın açıp 5 kişiyi bıçaklayan caninin cezası belli oldu
Eskişehir'de kar maskesi takıp sokakta karşılaştığı 5 kişiyi bıçakla yaralayan ve o anları sosyal medyadan canlı olarak yayınlayan 19 yaşındaki A.K., 75 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Tepebaşı ilçesinde geçen yıl ağustos ayında kask, kar maskesi ve koruyucu gözlük takıp hücum yeleği giyerek Uluönder Mahallesi’ndeki Şehit Rüstem Demirbaş Parkı'na gelen A.K., buradaki çay bahçesinde T.A. (72), C.Ö. (58), N.Ö. (88), M.K. (65) ve C.A.'yı (52) bıçakla yaraladı.
K., bu anları da hücum yeleğine sabitlediği bir cep telefonu aracılığıyla sosyal medyadan canlı olarak yayınladı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan A.K., ifadesi sonrası sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine konuldu.
108 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyle A.K. hakkında 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.
İddianamede sanık K. hakkında ‘Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs' suçundan 100 yıla kadar, 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçundan 8 yıla kadar hapis cezası talep edildi.