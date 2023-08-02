Canlı yayın sırasında fabrika böyle patladı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 10 fabrikaya sıçrayan yangında canlı yayın sırasında meydana gelen patlama kameralara yansıdı.
Bursa’nın İnegöl ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında dün saat 16.25 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın şiddetiyle artan alevler 10 fabrikayı da kullanılamaz hale getirirken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sıcak bölgede canlı yayında İHA muhabirine bilgileri aktarırken patlama meydana geldi. Patlama anı canlı yayına saniye saniye yansıdı.
8 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
110 dönüm arazi üzerine kurulu olan fabrikaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale gelirken, ekipler yangının Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu olan diğer fabrikalara sıçramaması için canla başla çalışıp alevleri 8 saat sonra kontrol altına almayı başardı.
14 kişinin yaralanmasına neden olan yangının boyutu ise günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan görüntülendi.