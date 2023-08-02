Canlı yayın sırasında fabrika böyle patladı

Bursa’nın İnegöl ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında dün saat 16.25 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın şiddetiyle artan alevler 10 fabrikayı da kullanılamaz hale getirirken, yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.