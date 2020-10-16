Canlı yayına katılan Trump'ın elindeki detay dikkat çekti
ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Açıklamalarıyla programa damgasını vuran Trump'ın elinin üzerindeki detay kafalarda soru işaretleri bıraktı.
Koronavirüse yakalanmasıyla dünya gündeminin bir numarası olan ve hakkındaki söylentiler hala devam eden ABD Başkanı Donald Trump dün akşam katıldığı canlı yayınla yeniden tartışılıyor.
Koronavirüsü yendiğini açıklayan ve seçim mitinglerine tam gaz devam eden Trump canlı yayında seçmenlerin sorularını yanıtladı.
ELİNDEKİ BANT DİKKAT ÇEKİYOR
Koronavirüs tedavisinin bittiğini açıklayan Trump'ın sağ elinin üzerinde hastaneden çıktığı günden beri yer alan bandaj ise soru işareti yaratmaya devam ediyor. Genellikle damar yoluyla ilaç alınması durumunda elin üzendeki iğne girişinin olduğu yere yapıştırılan bu bantların Trump'ın sağ elinden hiç eksik olmaması 'sağlık sorunları devam mı ediyor?' tartışmasına neden oluyor.