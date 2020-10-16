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  3. 16 Ekim 2020 13:01

Canlı yayına katılan Trump'ın elindeki detay dikkat çekti

ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin sorulara yanıt verdi. Açıklamalarıyla programa damgasını vuran Trump'ın elinin üzerindeki detay kafalarda soru işaretleri bıraktı.

Canlı yayına katılan Trump'ın elindeki detay dikkat çekti

Koronavirüse yakalanmasıyla dünya gündeminin bir numarası olan ve hakkındaki söylentiler hala devam eden ABD Başkanı Donald Trump dün akşam katıldığı canlı yayınla yeniden tartışılıyor.

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Canlı yayına katılan Trump'ın elindeki detay dikkat çekti

Koronavirüsü yendiğini açıklayan ve seçim mitinglerine tam gaz devam eden Trump canlı yayında seçmenlerin sorularını yanıtladı.

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Canlı yayına katılan Trump'ın elindeki detay dikkat çekti

ELİNDEKİ BANT DİKKAT ÇEKİYOR
Koronavirüs tedavisinin bittiğini açıklayan Trump'ın sağ elinin üzerinde hastaneden çıktığı günden beri yer alan bandaj ise soru işareti yaratmaya devam ediyor. Genellikle damar yoluyla ilaç alınması durumunda elin üzendeki iğne girişinin olduğu yere yapıştırılan bu bantların Trump'ın sağ elinden hiç eksik olmaması 'sağlık sorunları devam mı ediyor?' tartışmasına neden oluyor.

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Canlı yayına katılan Trump'ın elindeki detay dikkat çekti

Trump'ın koronavirüse yakalandıktan sonra Dexamethasone, Remdesivir ve Regeneron tarafından geliştirilen bir antikor kokteyli aldığı açıklanmıştı. Bu tedavi yönteminin uygulandığı dünyadaki tek kişinin ABD başkanı olduğu biliniyor.

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