Canlı yayına katılan Trump'ın elindeki detay dikkat çekti

ELİNDEKİ BANT DİKKAT ÇEKİYOR

Koronavirüs tedavisinin bittiğini açıklayan Trump'ın sağ elinin üzerinde hastaneden çıktığı günden beri yer alan bandaj ise soru işareti yaratmaya devam ediyor. Genellikle damar yoluyla ilaç alınması durumunda elin üzendeki iğne girişinin olduğu yere yapıştırılan bu bantların Trump'ın sağ elinden hiç eksik olmaması 'sağlık sorunları devam mı ediyor?' tartışmasına neden oluyor.