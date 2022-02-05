Canlı yayında iğrenç küfür! Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı
Fox TV ekranlarında yayınlanan Fulya ile Umudun Olsun programında işlenen aile dramı sırasında canlı yayındaki "iğrenç küfür" ortalığı karıştırdı.
Muhabirlikten sonra Fox TV ekranlarında gündüz kuşağına başlayan Fulya Öztürk'ün programı Fulya ile Umudun Olsun'da seyircileri şaşırtan bir olay yaşandı.
Eşinin başka bir adama kaçmasıyla çareyi kızıyla birlikte Fulya Öztürk'ün programına çıkmakta bulan çaresiz adam Ahmet Bey'in ettiği küfür canlı yayına damga vurdu.
Kaçtığı Namık isimli şahıstan övgüyle bahseden ve onu bırakmayacağını söyleyen Özlem Hanım'ı kızı ve sunucu Fulya Öztürk ikna etmeye çalıştı.
Ancak dönmek istemediğini belirten kadın, kaçtığı adamla mutlu olduğunu söyledi. Bunun üzerine Fulya Öztürk, "Namık, benimle çok kaba konuştu. Namık sana çok mu iyi davranıyor." sorusuna Özlem Hanım, "Evet" yanıtını verdiği sırada Ahmet Bey, araya girerek, küfretti. Ahmet Bey'in, "Bol bol s......lar" demesinden sonra herkes şaşırıp kalırken reji, adamın mikrofonunu kapattı.