Canlı yayında iğrenç küfür! Fulya Öztürk ne yapacağını şaşırdı

Ancak dönmek istemediğini belirten kadın, kaçtığı adamla mutlu olduğunu söyledi. Bunun üzerine Fulya Öztürk, "Namık, benimle çok kaba konuştu. Namık sana çok mu iyi davranıyor." sorusuna Özlem Hanım, "Evet" yanıtını verdiği sırada Ahmet Bey, araya girerek, küfretti. Ahmet Bey'in, "Bol bol s......lar" demesinden sonra herkes şaşırıp kalırken reji, adamın mikrofonunu kapattı.