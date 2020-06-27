Canlı yayında Müge Anlı'nın üstüne yürüdü!

Boğazını sıktı! Eşi Nurten ile bugüne kadar sadece aralarında bir kez problem olduğunu söyleyen Erdal Özkaya, "Ben şerefim adına söylüyorum. Eşimle bir kez problemim oldu. 2017 yılında oldu. Ama aramızda kavga olmadı" dedi. Bunun üzerine Nurten'in kızkardeşi Eda, o kavganın şiddetli son bulduğunu belirterek şunları anlattı:-"Nurten, beni ağlayarak aradı 'Eda abla Erdal bize huzur vermiyor' dedi. O sırada Erdal boğazına sarıldı telefon kesildi.