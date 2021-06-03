Canlı yayında ortalık karıştı: İşte Müge Anlı'yı çıldırtan anlar

“SENİN ÖLÜMÜN BENİM ELİMDEN OLACAK”

Kızlarının kaybını günler sonra öğrendiklerini söyleyen aile, damatları Hakan Astekin’in eşinin kaybıyla hiç ilgilenmediğini, üstelik de kayıp kadına, “Senin ölümün benim elimden olacak!” şeklinde tehditte bulunduğunu iddia etti.