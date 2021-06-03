Canlı yayında ortalık karıştı: İşte Müge Anlı'yı çıldırtan anlar
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında stüdyo karıştı. Müge Anlı’nın kısa sürede bulup ailesine müjdeli haberini verdiğini 23 yaşındaki Nebahat Astekin, canlı yayında muhabirlere saldırdı.
İstanbul Fatih, Yenikapı’da yaşayan 23 yaşındaki iki çocuk annesi Nebahat Astekin, 27 Mayıs tarihinde kayıplara karıştı. Psikiyatrik rahatsızlıkları olduğu öğrenilen genç kadından 8 gündür haber alamayan endişeli ailesi, Müge Anlı’nın yolunu tuttu.
“SENİN ÖLÜMÜN BENİM ELİMDEN OLACAK”
Kızlarının kaybını günler sonra öğrendiklerini söyleyen aile, damatları Hakan Astekin’in eşinin kaybıyla hiç ilgilenmediğini, üstelik de kayıp kadına, “Senin ölümün benim elimden olacak!” şeklinde tehditte bulunduğunu iddia etti.
Ancak şüphelerin aksine araştırmacı gazeteci Müge Anlı, saatler içinde bulduğu kayıp kadının Aksaray’da olduğu müjdesini Nebahat Astekin’in acılı ailesine verdi.
Aldığı haber karşısında yüreğine su serpilen anne Zeytun Koçak, “Kızımı bu dolandırıcıdan da kurtarın” diyerek stüdyoda bulunan damadına tepki gösterdi.