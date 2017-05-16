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  3. 16 Mayıs 2017 00:18

Canlı yayında tecavüz iddiası

Sırbistan'da yayınlanan bir televizyon programında sevişme görüntüleri için şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

Canlı yayında tecavüz iddiası

Sırbistan'da yayınlanan 'Big Brother' tarzı programdaki sevişme sahnesi hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.

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Canlı yayında tecavüz iddiası

Mirela Lapanovic, Sırbistan'da yayınlanan reality TV programında yarışmacıydı. Bir diğer yarışmacı Milutin Radosavljevic ile yataktaki görüntüleri olay yaratan kadın, günlerce magazin gündemini meşgul etmişti.

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Canlı yayında tecavüz iddiası

Mirela Lapanovic'in eşi Andrej Laharnar, canlı yayınlanan programdaki sevişme sahnelerinin bunun aslında bir tecavüz olduğunu iddia etti.

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Canlı yayında tecavüz iddiası

Eşine uyuşturucu verilerek cinsel istismara uğradığını savunan Laharnar, programının yapımcılarının bunu örtbas etmeye çalıştıklarını belirtti.

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