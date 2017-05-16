Canlı yayında tecavüz iddiası
Sırbistan'da yayınlanan bir televizyon programında sevişme görüntüleri için şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
Sırbistan'da yayınlanan 'Big Brother' tarzı programdaki sevişme sahnesi hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
Mirela Lapanovic, Sırbistan'da yayınlanan reality TV programında yarışmacıydı. Bir diğer yarışmacı Milutin Radosavljevic ile yataktaki görüntüleri olay yaratan kadın, günlerce magazin gündemini meşgul etmişti.
Mirela Lapanovic'in eşi Andrej Laharnar, canlı yayınlanan programdaki sevişme sahnelerinin bunun aslında bir tecavüz olduğunu iddia etti.