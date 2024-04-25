Cansız bedeni aracının içinde bulunmuştu, intihar notu ortaya çıktı
Sakarya'da cansız bedeni otomobilinin içerisinde bulunan kişinin ailesine "Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz" diye yazdığı intihar mektubu ortaya çıktı.
Kaynak: İHA
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Sakarya’nın Erenler ilçesinde 44 yaşındaki adam otomobilinin içinde ölü olarak bulundu. İnceleme yapan polis ekipleri otomobilde, “Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz” yazılı notlar buldu.
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Erenler Mahallesi 68. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, M.S. (44), otomobilin içinde silahla vurulmuş halde bulundu.
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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
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