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Cansız bedeni aracının içinde bulunmuştu, intihar notu ortaya çıktı

Sakarya'da cansız bedeni otomobilinin içerisinde bulunan kişinin ailesine "Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz" diye yazdığı intihar mektubu ortaya çıktı.

Kaynak: İHA
Cansız bedeni aracının içinde bulunmuştu, intihar notu ortaya çıktı - Resim: 1
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Cansız bedeni aracının içinde bulunmuştu, intihar notu ortaya çıktı - Resim: 2

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 44 yaşındaki adam otomobilinin içinde ölü olarak bulundu. İnceleme yapan polis ekipleri otomobilde, “Artık mezarımın başına gelip su dökersiniz, ağaç dikersiniz” yazılı notlar buldu.

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Cansız bedeni aracının içinde bulunmuştu, intihar notu ortaya çıktı - Resim: 3

Erenler Mahallesi 68. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, M.S. (44), otomobilin içinde silahla vurulmuş halde bulundu.

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Cansız bedeni aracının içinde bulunmuştu, intihar notu ortaya çıktı - Resim: 4

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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