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Cansız bedeni bulunan Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı

Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin K.'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.

Kaynak: AA, İHA
Cansız bedeni bulunan Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı - Resim: 1

Van Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin K. ve akrabaları tarafından alınan Rojin K.'in cenazesi, karayoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'na getirildi.

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Cansız bedeni bulunan Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı - Resim: 2

Yeniköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.

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Cansız bedeni bulunan Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı - Resim: 3

Cenazeye Rojin'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Cansız bedeni bulunan Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı - Resim: 4

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin K.'in cesedi, dün Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

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