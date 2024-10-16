Cansız bedeni bulunan Rojin'in tabutunu kadınlar taşıdı
Van'da 27 Eylül'de kaybolan ve Van Gölü kıyısında cesedi bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin K.'in cenazesi, Diyarbakır'da toprağa verildi.
Kaynak: AA, İHA
Van Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından baba Nizamettin K. ve akrabaları tarafından alınan Rojin K.'in cenazesi, karayoluyla Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Yeniköy Mezarlığı'na getirildi.
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Yeniköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından genç kızın cenazesi, Yeniköy Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.
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Cenazeye Rojin'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin K.'in cesedi, dün Tuşba ilçesi Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulunmuştu.
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