Çantadaki powerbank patladı; bir anda alevler içinde kaldı!

Kazakistan'ın Pavlodar kentinde yaşanan olay, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) taşıyabileceği riskleri çarpıcı bir şekilde bir kez daha gündeme getirdi. Kentteki bir spor salonuna antrenman yapmak için giden bir kadının çantasında bulunan powerbank, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden infilak etti. Bu korkunç anlar, spor salonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.