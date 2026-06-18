Çantadaki powerbank patladı; bir anda alevler içinde kaldı!
Kazakistan'ın Pavlodar kentindeki bir spor salonunda, bir kadının çantasında bulunan taşınabilir şarj cihazı (powerbank) aniden patladı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda, dumanların ardından alevler içinde kalan kadın ölümden döndü.
Kazakistan'ın Pavlodar kentinde yaşanan olay, günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen taşınabilir şarj cihazlarının (powerbank) taşıyabileceği riskleri çarpıcı bir şekilde bir kez daha gündeme getirdi. Kentteki bir spor salonuna antrenman yapmak için giden bir kadının çantasında bulunan powerbank, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden infilak etti. Bu korkunç anlar, spor salonunun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Önce Duman Çıktı, Sonra Alevler İçinde Kaldı
Güvenlik kamerası görüntülerinde, cihazın patlama evresi açıkça görülüyor. Görüntülerde, kadının omzundaki çantasından önce yoğun bir duman çıkmaya başladığı, hemen ardından ise şiddetli bir patlamayla birlikte alevlerin yükseldiği fark ediliyor. Bir anda alevler içinde kalan ve büyük bir şok yaşayan kadın, refleks olarak çantasını hızla yere fırlatarak yanmaktan kurtulmaya çalıştı.
Çalışanlar Müdahale Etti
Olay sırasında spor salonunda bulunan çalışanlar, yere atılan ve alev alev yanan çantaya soğukkanlılıkla müdahale ederek yangını kısa sürede söndürdü. Kazakistan yerel basınından derlenen bilgilere göre, alevlerin ani parlaması sonucunda kadının saçlarının yandığı ve vücudunun çeşitli bölgelerinde fiziksel yanıklar meydana geldiği bildirildi. Tedavi altına alınan talihsiz kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.
Uzmanlardan Batarya Uyarısı
Yaşanan bu üzücü olayın ardından uzmanlar, çantada taşınan teknolojik cihazlar konusunda vatandaşları uyarıyor. Lityum iyon pillerden oluşan taşınabilir şarj cihazları; aşırı ısınma, fiziksel darbe alma, ezilme veya orijinal olmayan kalitesiz şarj kablolarının kullanımı gibi durumlarda ciddi patlama riskleri taşıyor. Özellikle spor salonu gibi fiziksel hareketliliğin ve eşyalara yönelik darbelerin yoğun olduğu alanlarda, bu cihazların darbelere karşı ekstra korunması hayati önem taşıyor.