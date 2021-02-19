Gören ''çardak'' sanıyor ama aslında o bir mezar!

‘MEZARININ ÜZERİNDE ÇATI VAR’

Marangozluk mesleğiyle ilgili tüm incelikleri babası Nazım Ocak’ta öğrendiğini anlatan Tayfun Ocak, “Babam bu işi çok severek yapardı. Hayatını kaybedince kendisine bir mezar yaptık ve üzerini de kapattık. Aslında herhangi bir vasiyeti yoktu, ahşaptan bir mezarlık yapmaya karar verdik. Yeni bir şey tasarladık ve yaptık.