Caretta caretta muhafızları ATV'ye anında müdahale etti

'DİRİ DİRİ ÖLÜYORLAR'

İki gün önce bazı kişi veya kişilerce bir yuvalama sahasının çıtalarının söküldüğünü tespit ettiklerini de anlatan Akyol, "Bu çıtanın amacı yuvanın altında bulunan, 50 santimetre aşağıdaki yumurtaları korumak. Bunun içindeki yumurtalar korunmazsa üzerinden ağır araç, vasıta veya darbe görürlerse diri diri ölüyorlar. Maalesef ki 2 gün önce Boğaz Otel sahilinde mesire alanının önünde yuvamızın biri söküldü. Yuvanın yerini tespit ettik lakin çok fazla insan geçmiş üzerinden ve sıkıntı yaratmıştı bu. Halkımız bu konuda bize çok fazla destekçi ama içlerinden yanlış yapanlar da çıkmıyor değil" diye konuştu.