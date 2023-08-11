Caretta caretta yuvasında mangal yaptılar!

Antalya Gazipaşa'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, kafes yapılarak koruma altına alınan caretta caretta yuvası üstünde mangal yapması çevrecileri harekete geçirdi. Gazipaşa Koru Plajı'nda birçok caretta caretta yuvasının demir kafes ile koruma altına alındığına dikkat çeken ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan, "Bunların cezalandırılması için şikayet dilekçesi vereceğiz. Yakalandıkları zaman Çevre Koruma tarafından para cezasına çarptırılıyorlar. Umarım yakalanırlar ve cezalarını alırlar. Bu kabullenecek bir şey değil. Bin 500 yumurtadan ancak bir ya da ikisi yetişkin hale geliyor. Nesli tükenen ve koruma altına alınan hayvanlarımız" diye konuştu.