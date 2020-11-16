Cariyeleriyle ünlü Tayland Kralı, metro açılışında kırmızı halı serdirdi!
Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken 20 cariyeden oluşan haremiyle kendini Alpler'deki lüks otele kapatan Tayland Kralı bu kez de kırmızı halı ile gündeme geldi.
Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun ve Kraliçe Suthida, Cumartesi günü Bangkok'ta yeni bir metro istasyonunun açılışına katıldılar.
Uzun süredir krala yönelik devam eden protestoların gölgesinde, kraliyet destekçileri meydanları doldurdu ve Kral Vajiralongkorn'a destek mesajı verdi.