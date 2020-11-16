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  3. 16 Kasım 2020 17:44

Cariyeleriyle ünlü Tayland Kralı, metro açılışında kırmızı halı serdirdi!

Dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken 20 cariyeden oluşan haremiyle kendini Alpler'deki lüks otele kapatan Tayland Kralı bu kez de kırmızı halı ile gündeme geldi.

Cariyeleriyle ünlü Tayland Kralı, metro açılışında kırmızı halı serdirdi!

Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun ve Kraliçe Suthida, Cumartesi günü Bangkok'ta yeni bir metro istasyonunun açılışına katıldılar.

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Cariyeleriyle ünlü Tayland Kralı, metro açılışında kırmızı halı serdirdi!

Uzun süredir krala yönelik devam eden protestoların gölgesinde, kraliyet destekçileri meydanları doldurdu ve Kral Vajiralongkorn'a destek mesajı verdi.

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Cariyeleriyle ünlü Tayland Kralı, metro açılışında kırmızı halı serdirdi!

Ancak asıl konuşulan olay açılış sırasında metroda yaşandı.

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Cariyeleriyle ünlü Tayland Kralı, metro açılışında kırmızı halı serdirdi!

Kraliyet çifti, metro hattının yeni uzantısının açılışında kırmızı halıda yürüdü, vagondaki koltuklara minderler üzerinde oturdu.

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