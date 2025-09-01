Çarşıda, pazarda ''irili, ufaklı'' dolandırıcılığa ceza yağacak

Zabıta, tarım il müdürlüğü personeli, tüketici şikayeti doğrultusunda denetimi yapılan pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar ve ihlali halinde kesilen ceza şöyle:

"Pazarcılarca ve pazar yerinde faaliyet gösteren üreticilerce giyilecek kıyafetlere ilişkin yönetmelikteki usul ve esaslara aykırı hareket edilmesi, satış yeri bulunmaksızın satış yapılması, satış yerleri dışında ya da buralardaki geçiş yollarında mal teşhir edilmesi veya satılması, alıcı veya tüketiciye karşı sözlü veya fiili kötü muamelede bulunulması, pazar yerindeki satış yerinin temiz tutulmaması 881 lira, satış yerinde izin alınmaksızın değişiklik yapılması veya bu yerlere ilaveler yapılması 35 bin 416 lira. Mallara ilişkin künye numarası ile bakanlıkça belirlenen diğer bilgileri içeren barkodlu etiketin ya da bunun yerine kullanılan künye belgesinin malların üzerinde veya kap ya da ambalajlarının herkes tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerinde bulundurulmaması, bilerek değişiklik yapılması, tahrif veya taklit edilmesi, üçüncü şahısları yanıltıcı ifadelere yer verilmesi 88 bin 663 lira." (DHA)