Casuslar tarafından kullanılan 10 tuhaf eşya
Modern tarih boyunca casuslar meslekleri gereği ilginç eşyalar kullandı. İşte casuslar tarafından kullanılan en tuhaf 10 eşya.
Hollywood filmlerinde bir casusun abartılı hayatını görmüşsünüzdür. Ancak 20. yüzyılda MI6 ve KGB gibi güvenlik örgütleri, ajanları için her zamankinden daha zor ve yaratıcı mekanizmalar geliştirmeye çalıştı. Bu nedenle, İkinci Dünya Savaşı, Soğuk Savaş ve ötesindeki casusların emrinde bir dizi yüksek teknolojili saha aygıtı vardı. Patlayan kalem kutularından zehirli uçlu şemsiyelere kadar, şimdiye kadar icat edilmiş en yenilikçi 10 gerçek casus aygıtı burada.
Zehirli şemsiyeler
Göze çarpmayan ama ölümcül bir şemsiye, Sovyet casusları tarafından devletin düşmanlarına suikast yapmak için kullanıldı. Ucu, yavaş etkili ve o zamanlar neredeyse izi sürülemeyen bir zehir olan risin ile donatılmıştı. Zehirli şemsiye, 1978'de Bulgar muhalif Georgi Markov'un Londra'daki Waterloo Köprüsü'nde dolaşırken harekete geçti. Markov, 1978 yılında Waterloo Köprüsü'nde dolaşırken yanında "şemsiyeli" bir adam geçti. Markov, tam bu esnada bacağında bir acı hissetti ve 4 gün sonra yaşamın kaybetti. Doktorlar, Markov'un bacağında küçük bir metal parçası buldular. Fakat, şemsiyeli adam hiçbir zaman bulunamadı.
Uzaktan kumandalı böcekler
Uzaktan kumandalı böcekler, 1974 yılında CIA tarafından geliştirildi. Gizli toplantıları dinlemek ve önemli bilgileri ele geçirmek için kullanılması planlanıyordu. Ancak o dönemki teknolojik imkanlar sebebiyle bu böcekler pek de işlevsel değildi. Böcekler, sadece 1 dakikalığına çalışabiliyordu. Ayrıca rüzgarlı havalarda bu böcekleri kullanmak mümkün değildi. Bu sebeple o dönemki hiçbir casus, bu böcekleri etkin bir şekilde kullanmadı! Ancak bu fütüristik böcekler, bugünün insansız hava araçlarına öncülük eden, casus eşyaları arasındaydı.
Ceket düğmesi kameraları
Minyatür kameralar, Soğuk Savaş boyunca Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'nden ajanlar tarafından kullanıldı. Bir ceket düğmesinin içine gizlenebilecek kadar küçük modeller tanıtıldı ve kameranın deklanşörü tipik olarak ceketin cebinde gizlenen bir anahtarla kontrol edildi. Benzer kameralar veya bazen minyatür mikrofonlar, CIA tarafından kolye ve broş gibi diğer giysilere gizlendi.