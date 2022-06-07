Casuslar tarafından kullanılan 10 tuhaf eşya

Uzaktan kumandalı böcekler



Uzaktan kumandalı böcekler, 1974 yılında CIA tarafından geliştirildi. Gizli toplantıları dinlemek ve önemli bilgileri ele geçirmek için kullanılması planlanıyordu. Ancak o dönemki teknolojik imkanlar sebebiyle bu böcekler pek de işlevsel değildi. Böcekler, sadece 1 dakikalığına çalışabiliyordu. Ayrıca rüzgarlı havalarda bu böcekleri kullanmak mümkün değildi. Bu sebeple o dönemki hiçbir casus, bu böcekleri etkin bir şekilde kullanmadı! Ancak bu fütüristik böcekler, bugünün insansız hava araçlarına öncülük eden, casus eşyaları arasındaydı.