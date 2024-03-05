Çatalhöyük'te 8 bin 600 yıllık ekmek bulundu
Dünyada kentleşmenin olduğu ilk yerlerden Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan Çatalhöyük'te yapılan kazıda 8 bin 600 yıllık "ekmek" bulundu.
Konya'nın Çumra ilçesinde bulunan, Neolitik dönemde yaklaşık 8 bin insanın birlikte hayatını sürdürdüğü Çatalhöyük'te, üstten girilen, birbirlerine yapışık kerpiç evlerin olduğu "Mekan 66" diye isimlendirilen yerde fırın yapısı keşfedildi.
Önemli bir kısmı zarar görmüş olan fırının etrafında, buğday, arpa, bezelye tohumlarıyla yiyecek olabileceği değerlendirilen avuç içi büyüklüğünde bir buluntuya rastlandı.
Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezinde (BİTAM) gerçekleştirilen analizlerde, süngerimsi bir yapıya sahip kalıntının, milattan önce 6600'den kalmış mayalanmış ekmek olduğu tespit edildi.
Kazı Heyeti Başkanı ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Umut Türkcan, "Gıda arkeolojisinin başlangıç noktasının yine Anadolu olduğunu söylememiz gerekiyor. Çatalhöyük burada çok önemli duraklardan biri. 2021'de keşfettiğimiz bir bulgu. Türk kazılarında artık çok hassas belgeleme ve detaylı çalışmalarla beraber bu tür organik kalıntıları tespit edebildiğimizi gösterdik." İfadelerini kullandı.