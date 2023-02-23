Çatıdan düşen kar kütlesiyle neye uğradığını şaşırdı

Karlıova’da yoğun kar yağışının ardından çatılardaki buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaması için belediye tarafından ilçe genelinde çalışma başlatıldı. İtfaiye ekiplerince çarşı merkezinde çatılardaki buz ve kar kütleleri, kontrollü düşürülürken, cadde ve sokaklarda biriken karlar da toplanarak kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.