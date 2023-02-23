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Çatıdan düşen kar kütlesiyle neye uğradığını şaşırdı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde çatıda biriken kar kütlesi, kaldırımda yürüyen yayanın üzerine düştü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çatıdan düşen kar kütlesiyle neye uğradığını şaşırdı - Resim: 1

Karlıova’da yoğun kar yağışının ardından çatılardaki buz sarkıtlarının tehlike oluşturmaması için belediye tarafından ilçe genelinde çalışma başlatıldı. İtfaiye ekiplerince çarşı merkezinde çatılardaki buz ve kar kütleleri, kontrollü düşürülürken, cadde ve sokaklarda biriken karlar da toplanarak kamyonlarla ilçe dışına taşınıyor.

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Çatıdan düşen kar kütlesiyle neye uğradığını şaşırdı - Resim: 2

İlçe genelinde çalışma başlattıklarını belirten itfaiye eri Ahmet Kanat, “Karlıova’da havaların ısınmasıyla birlikte çatılarda biriken karlar düşmeye başlıyor. Bizler de tehlike oluşturan buz kütlelerini düşürmeye çalışıyoruz” dedi.

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Çatıdan düşen kar kütlesiyle neye uğradığını şaşırdı - Resim: 3

İlçedeki çalışmalar sürerken, Hastane Caddesi'nde kaldırımda yürüyen yayanın üzerine, henüz temizleme işlemi yapılmamış, 2 katlı evin çatısından kar kütlesi düştü. Yaya yaralanmazken, bu anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, başka birinin de kar kütlelerinden son anda kaçarak kurtulduğu görüldü. 

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Çatıdan düşen kar kütlesiyle neye uğradığını şaşırdı - Resim: 4
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