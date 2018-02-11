Çatıdan gelen çığlık sesleri polisi alarma geçirdi

Alınan bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Gazipaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki S. isimli genç kız, sevgilisi M.’nin (19) evine gidip çatı katında oturmaya başladı. Çift biraz vakit geçirdikten sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Bunun üzerine S. ağlayıp, sevgilisine bağırmaya başladı. Çevrede oturan vatandaşlar da ’kadına şiddet olayı var’ deyip polis ekiplerine durumu bildirdi.