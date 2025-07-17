Çatışmada şehit düşmüştü... Şehidimizin naaşı tam 67 yıl sonra memleketine defnedildi...
Mardin'de 1958 yılında sınırda çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Çavuş Mustafa Zamkı'nın naaşı, 67 yıl sonra memleketi Çankırı'da defnedildi...
Kaynak: DHA
Çankırı'da yaşayan şehit Zamkı'nın kardeşi Ali Zamkı (73), 67 yıl önce şehit olan ve Mardin Kızıltepe Akdoğan köyünde defnedilen Mustafa Zamkı'nın naaşının memleketine defnedilmesi için girişimde bulundu.
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Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan resmi yazışmalar sonrasında şehidin memleketine defnedilmesi uygun bulundu.
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Şehit Zamkı'nın naaşı, Mardin'de dün yapılan askeri törenle Çankırı'ya gönderildi.
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Şehit Mustafa Zamkı için bugün Çankırı Şehitliği'nde tören düzenlendi.
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