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  4. Çatışmada şehit düşmüştü... Şehidimizin naaşı tam 67 yıl sonra memleketine defnedildi...

Çatışmada şehit düşmüştü... Şehidimizin naaşı tam 67 yıl sonra memleketine defnedildi...

Mardin'de 1958 yılında sınırda çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Çavuş Mustafa Zamkı'nın naaşı, 67 yıl sonra memleketi Çankırı'da defnedildi...

Kaynak: DHA
Çatışmada şehit düşmüştü... Şehidimizin naaşı tam 67 yıl sonra memleketine defnedildi... - Resim: 1

Çankırı'da yaşayan şehit Zamkı'nın kardeşi Ali Zamkı (73), 67 yıl önce şehit olan ve Mardin Kızıltepe Akdoğan köyünde defnedilen Mustafa Zamkı'nın naaşının memleketine defnedilmesi için girişimde bulundu. 

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Çatışmada şehit düşmüştü... Şehidimizin naaşı tam 67 yıl sonra memleketine defnedildi... - Resim: 2

Milli Savunma Bakanlığı ile yapılan resmi yazışmalar sonrasında şehidin memleketine defnedilmesi uygun bulundu. 

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Çatışmada şehit düşmüştü... Şehidimizin naaşı tam 67 yıl sonra memleketine defnedildi... - Resim: 3

Şehit Zamkı'nın naaşı, Mardin'de dün yapılan askeri törenle Çankırı'ya gönderildi.

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Çatışmada şehit düşmüştü... Şehidimizin naaşı tam 67 yıl sonra memleketine defnedildi... - Resim: 4

Şehit Mustafa Zamkı için bugün Çankırı Şehitliği'nde tören düzenlendi. 

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