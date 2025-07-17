Çatışmada şehit düşmüştü... Şehidimizin naaşı tam 67 yıl sonra memleketine defnedildi...

Çankırı'da yaşayan şehit Zamkı'nın kardeşi Ali Zamkı (73), 67 yıl önce şehit olan ve Mardin Kızıltepe Akdoğan köyünde defnedilen Mustafa Zamkı'nın naaşının memleketine defnedilmesi için girişimde bulundu.