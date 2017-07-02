Çatışmaların gölgesinde plaj keyfi
Tunceli'de Munzur, Pülümür ve Kutuderesi bölgelerinde terör operasyonları devam ederken vatandaş plajları doldurdu.
Tunceli'deki Munzur, Pülümür ve Kutuderesi bölgelerinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürerken, Munzur Çayı kenarındaki plajlar her şeye rağmen sıcak havada serinlemek isteyenlerin akınına uğradı.
Tunceli'dei Munzur Çayı kenarındaki plajlar, aşırı sıcaklardan bunalanların uğrak yeri oldu. Yoğun operasyonlara rağmen, İstanbul, Diyarbakır, Malatya, Erzincan, Elazığ'ın yanısıra Avrupa ülkelerinden memleketlerine gelen aileler, Munzur Çayı'nda serinlemenin tadını çıkarıyor.
Plajlara yoğun ilginin oluşmasının ardından bölgede piknik yapanlar için güvenlik güçleri ise sarp kayalıklarda güvenlik önlemli aldı. Kutuderesi ve Pülümür vadilerindeki plajların fazla olması nedeniyle bu bölgelere yakın dağlık alanlara helikopterlerle gece saatlerinde indirilen askerler tatilcilerin huzur içinde tatil yapması için yoğun çaba harcıyor.
PLAJLAR ÜCRETSİZ
Ege ve Akdeniz sahilleri yerine tatillerini Tunceli'de geçirmek isteyenler geldikleri plajlara hiçbir ücret ödemeden faydalanırken, geçmiş yıllarda özellikle Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan birçok Tuncelili de tatillerini bu yıl Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirmek yerine Tunceli'yi tercih ettiklerini belirtti.