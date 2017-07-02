Çatışmaların gölgesinde plaj keyfi

PLAJLAR ÜCRETSİZ



Ege ve Akdeniz sahilleri yerine tatillerini Tunceli'de geçirmek isteyenler geldikleri plajlara hiçbir ücret ödemeden faydalanırken, geçmiş yıllarda özellikle Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan birçok Tuncelili de tatillerini bu yıl Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirmek yerine Tunceli'yi tercih ettiklerini belirtti.