  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Temmuz 2017 14:51

Çatışmaların gölgesinde plaj keyfi

Tunceli'de Munzur, Pülümür ve Kutuderesi bölgelerinde terör operasyonları devam ederken vatandaş plajları doldurdu.

Çatışmaların gölgesinde plaj keyfi

Tunceli'deki Munzur, Pülümür ve Kutuderesi bölgelerinde terör örgütlerine yönelik operasyonlar aralıksız sürerken, Munzur Çayı kenarındaki plajlar her şeye rağmen sıcak havada serinlemek isteyenlerin akınına uğradı.

1/ 24
Çatışmaların gölgesinde plaj keyfi

Tunceli'dei Munzur Çayı kenarındaki plajlar, aşırı sıcaklardan bunalanların uğrak yeri oldu. Yoğun operasyonlara rağmen, İstanbul, Diyarbakır, Malatya, Erzincan, Elazığ'ın yanısıra Avrupa ülkelerinden memleketlerine gelen aileler, Munzur Çayı'nda serinlemenin tadını çıkarıyor.

2/ 24
Çatışmaların gölgesinde plaj keyfi

Plajlara yoğun ilginin oluşmasının ardından bölgede piknik yapanlar için güvenlik güçleri ise sarp kayalıklarda güvenlik önlemli aldı. Kutuderesi ve Pülümür vadilerindeki plajların fazla olması nedeniyle bu bölgelere yakın dağlık alanlara helikopterlerle gece saatlerinde indirilen askerler tatilcilerin huzur içinde tatil yapması için yoğun çaba harcıyor.

3/ 24
Çatışmaların gölgesinde plaj keyfi

PLAJLAR ÜCRETSİZ

Ege ve Akdeniz sahilleri yerine tatillerini Tunceli'de geçirmek isteyenler geldikleri plajlara hiçbir ücret ödemeden faydalanırken, geçmiş yıllarda özellikle Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinde yaşayan birçok Tuncelili de tatillerini bu yıl Ege ve Akdeniz sahillerinde geçirmek yerine Tunceli'yi tercih ettiklerini belirtti.

4/ 24