Çatlaklar oluşan 2 bina apar topar tahliye edildi; bina sakinleri isyan etti
Ordu'nun Altınordu ilçesinde çatlakların oluştuğu ve zeminde kaymaların meydana geldiği 2 bina tahliye edilerek, mühürlendi. Bina sakinleri, ''Şu an içeri girip, hiçbir şey alamıyoruz. Kimse de sorumluluk alıp, ‘İçeri girin, eşyalarınızı alın’ demiyor. Mağdur bir şekilde bekliyoruz'' diyerek isyan etti.
Olay, saat 18.00 sıralarında Altınordu ilçesi Güzelyalı Mahallesi’nde meydana geldi. 5 katlı bir binada ve bitişiğinde bulunan 6 katlı binada zemindeki kayma nedeniyle çatlaklar oluştu. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptıkları incelemelerin ardından bitişik durumda olan toplam 14 daireli 2 bina, güvenlik amaçlı tahliye edilerek, mühürlendi.
Mahalle sakini Arif K., tedbir amaçlı kendi evini de tahliye ettiğini belirterek, “İtfaiye, AFAD ve polis ekipleri geldi. 2 bina boşaltıldı ve mühürlendi. Ben de kendi binamı mühürlenmemesine rağmen her ihtimale karşı boşalttım. 2-3 gün kontrol edilecek ve duruma göre içeri girip, çıkabileceğimiz söylendi” dedi.
"KİMSE SORUMLULUK ALIP, BİZİ 10 DAKİKALIĞINA İÇERİYE SOKMUYOR"
Yaklaşık 2 gün önce yan taraftaki inşaat çalışmasıyla birlikte binaların zeminlerinde ve duvarlarında çatlaklar oluştuğunu belirten bina sakini Osman A., “Bununla ilgili Savcılığa ve Altınordu Belediyesi’ne suç duyurusunda bulunduk. Bir önlem alınmadı. Dün akşam itibarıyla belediye ve AFAD ekipleri geldi ve evlerimiz mühürlendi” dedi.