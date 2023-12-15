Cehennem Kapısı'ndan giren maceracı o anları anlattı

Kourounis, sözlerine şöyle devam etti:

"Hatta Hollywood filmlerinde dublörlük yapan birini tutup birkaç kez ateşler içine kalacak kadar ileri gittim, böylece kendimi alevlerin yakınında paniğe kapılmamaya hazırladım. Krateri ilk gördüğünüzde sanki bir bilim kurgu filminden fırlamış gibi hissediyorsunuz. Neredeyse hiçbir şeyin olmadığı uçsuz bucaksız, geniş bir çöl ve bir de kocaman, yanan bir çukur..."