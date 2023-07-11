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Cehennemin dünyadaki kapısı açıldı! Dev yanardağ faaliyete geçti

Son yıllarda sismik faaliyetlerin arttığı İzlanda'da Fagradalsfjall Yanardağı aylar sonra harekete geçti.

Cehennemin dünyadaki kapısı açıldı! Dev yanardağ faaliyete geçti - Resim: 1

İzlanda’da sismik faaliyetin artmasıyla ülkenin güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti.

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Cehennemin dünyadaki kapısı açıldı! Dev yanardağ faaliyete geçti - Resim: 2

İzlanda Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, “Patlama küçük çaplı ve yanardağ henüz atmosfere duman salmadı. Yanardağın eteklerindeki çatlaklardan akan lav 200 metrelik bir pınar oluşturuyor” denildi.

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Cehennemin dünyadaki kapısı açıldı! Dev yanardağ faaliyete geçti - Resim: 3

Yetkililer, “yüksek seviyeli tehlikeli volkanik gazların” solunması riskine karşın yanardağ ve çevresinde doğa yürüyüşü yapılmamasını tavsiye etti.

Patlamanın hava trafiğini olumsuz etkilemediği bildirildi.

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Cehennemin dünyadaki kapısı açıldı! Dev yanardağ faaliyete geçti - Resim: 4

Litli-Hrutur dağlarının yakınındaki bir vadide yer alan yanardağ, başkent Reykjavik’ten 30 kilometre uzaklıkta, uluslararası uçuşların yapıldığı Keflavik Havalimanı’nın çevresinde bulunuyor.

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