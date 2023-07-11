Cehennemin dünyadaki kapısı açıldı! Dev yanardağ faaliyete geçti
Son yıllarda sismik faaliyetlerin arttığı İzlanda'da Fagradalsfjall Yanardağı aylar sonra harekete geçti.
İzlanda’da sismik faaliyetin artmasıyla ülkenin güneybatısındaki Fagradalsfjall Yanardağı harekete geçti.
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İzlanda Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, “Patlama küçük çaplı ve yanardağ henüz atmosfere duman salmadı. Yanardağın eteklerindeki çatlaklardan akan lav 200 metrelik bir pınar oluşturuyor” denildi.
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Yetkililer, “yüksek seviyeli tehlikeli volkanik gazların” solunması riskine karşın yanardağ ve çevresinde doğa yürüyüşü yapılmamasını tavsiye etti.
Patlamanın hava trafiğini olumsuz etkilemediği bildirildi.
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Litli-Hrutur dağlarının yakınındaki bir vadide yer alan yanardağ, başkent Reykjavik’ten 30 kilometre uzaklıkta, uluslararası uçuşların yapıldığı Keflavik Havalimanı’nın çevresinde bulunuyor.
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