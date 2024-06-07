Çekicili otomobil hırsızları kamerada: Lüks aracı çekiciyle çaldılar

Olayı aydınlatmak için özel ekip kuran Bursa İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü zaman geçirmeden çalışmalara başladı. Lüks otomobilin çalındığı sokak ve mahalledeki güvenlik kamere görüntülerini mercek altına alan polis, şüphelilerin zaman zaman mahalleye gelerek gözetleme yaptıklarını tespit etti. Görüntülerin devamında ise bir sonraki gün 2 kişinin olay yerinde bir süre gözetleme yaptıktan sonra aracı çekiciye bindirip götürdüğü ve Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bir ara sokağa bırakıldığı belirlendi.