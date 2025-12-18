Cem Küçük tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ''telefonundan çıkanları'' açıkladı
İktidara yakınlığıyla bilinen ve özellikle İBB soruşturmasıyla ilgili verdiği "gözaltı ve operasyon" listeleriyle olay olan Cem Küçük bu sefer de uyuşturucu testi sonucu pozitif çıkan ve yeniden ifade verdikten sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci'nin cep telefonundan çıkanları canlı yayında açıkladı.
Geçtiğimiz hafta uyuşturucu soruşturmasında ifade veren, Habertürk'ün gözaltına alındıktan sonra görevinden uzaklaştırılan eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanılan bir ortamda çekilen fotoğrafının telefonunda yer aldığına dair iddia ile gündeme gelen ünlü sunucu Ela Rümeysa Cebeci yeniden ifade verdikten sonra çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.
Spiker Ela Rümeysa Cebeci yine aynı soruşturmada tutuklu bulunan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanılan bir ortamda çekilen fotoğrafının telefonunda yer aldığına dair iddiayı yalanlamıştı.
Cebeci, "Saklayacak hiçbir şeyim yok. İftira aklandığında bunu ilk olarak seyircime ben duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.
TGRT Haber'de Medya Kritik programına katılan Cem Küçük, uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin kendisine attığı mesajları ve dosyada yer alan suçlamaları tek tek açıkladı ve Cebeci'nin kendisine uyuşturucu kullanmadığını, kendisine komplo kurulduğu iddia ettiğini belirtti.