Cem Küçük tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ''telefonundan çıkanları'' açıkladı

TGRT Haber'de Medya Kritik programına katılan Cem Küçük, uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin kendisine attığı mesajları ve dosyada yer alan suçlamaları tek tek açıkladı ve Cebeci'nin kendisine uyuşturucu kullanmadığını, kendisine komplo kurulduğu iddia ettiğini belirtti.