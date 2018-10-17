Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları ortaya çıktı
2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin sır perdesi aralandı.
Yeni Şafak'ın ortaya attığı iddiaya göre ulaşılan bilgilere Türkiye'nin elinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki vahşi cinayetle ilgili birden çok ses kaydı bulunuyor.
Kayıtların birinde dün apar topar Riyad'a kaçan başkonsolos Muhammed Uteybi infazın konsolosluğun dışında yapılmasını istiyor. Cevap "Yaşamak istiyorsan sus!" oluyor.