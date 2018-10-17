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  3. 17 Ekim 2018 11:30

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları ortaya çıktı

Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları ortaya çıktı

2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra kaybolan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetine ilişkin sır perdesi aralandı.

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Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları ortaya çıktı

Yeni Şafak'ın ortaya attığı iddiaya göre ulaşılan bilgilere Türkiye'nin elinde Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki vahşi cinayetle ilgili birden çok ses kaydı bulunuyor.

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Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları ortaya çıktı

Kayıtların birinde dün apar topar Riyad'a kaçan başkonsolos Muhammed Uteybi infazın konsolosluğun dışında yapılmasını istiyor. Cevap "Yaşamak istiyorsan sus!" oluyor.

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Cemal Kaşıkçı cinayetinin ses kayıtları ortaya çıktı

ÖNCE İŞKENCE SONRA İNFAZ
Veliaht Prens Selman, muhalif gazeteci Kaşıkçı'nın infazı için aralarında Adli Tıp Kurumu Başkanı El Tubaigy'nin de bulunduğu 15 kişiyi İstanbul'a göndermişti.

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