Cemal Kaşıkçı için öldürüldüğü yerde anma töreni ! Amazon'un sahibi de katıldı
Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, vefatının birnci yılında katlediğildiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinlikle anılıyor. Anma törenine Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı.
Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütlerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaptığı birinci yıl anma etkinliği devam ediyor.
Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdiği 13.14'te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anma etkinliğinde katılımcıların konuşmaları sürüyor.