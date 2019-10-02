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  3. 02 Ekim 2019 15:22

Cemal Kaşıkçı için öldürüldüğü yerde anma töreni ! Amazon'un sahibi de katıldı

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, vefatının birnci yılında katlediğildiği Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu önünde düzenlenen etkinlikle anılıyor. Anma törenine Amazon ve Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı.

Cemal Kaşıkçı için öldürüldüğü yerde anma töreni ! Amazon'un sahibi de katıldı

Uluslararası sivil toplum kuruluşları, düşünce platformları ve insan hakları örgütlerinin, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, katledildiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yaptığı birinci yıl anma etkinliği devam ediyor.

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Cemal Kaşıkçı için öldürüldüğü yerde anma töreni ! Amazon'un sahibi de katıldı

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Cemal Kaşıkçı için öldürüldüğü yerde anma töreni ! Amazon'un sahibi de katıldı

Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdiği 13.14'te bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anma etkinliğinde katılımcıların konuşmaları sürüyor.

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Cemal Kaşıkçı için öldürüldüğü yerde anma töreni ! Amazon'un sahibi de katıldı

Bu arada anma etkinliğine Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO), Washington Post'un sahibi Jeff Bezos da katıldı.

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