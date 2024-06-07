Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde facia: Yaralılar var
İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda mezuniyet töreninde dev dijital pano devrildi. Olayda 3 veli ve 3 öğrenci yaralanırken, okul sahibi gözaltına aldı.
Kaynak: İHA
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Edinilen bilgiye göre, Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Elev Vakfı Okulunun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıktı.
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Bu sırada dijital pano henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
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Devrilen panonun altında kalan 3 veli ve 3 öğrenci yaralandı.
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