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Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde facia: Yaralılar var

İstanbul Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda mezuniyet töreninde dev dijital pano devrildi. Olayda 3 veli ve 3 öğrenci yaralanırken, okul sahibi gözaltına aldı.

Kaynak: İHA
Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde facia: Yaralılar var - Resim: 1
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Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde facia: Yaralılar var - Resim: 2

Edinilen bilgiye göre, Şişli'de bulunan Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Elev Vakfı Okulunun mezuniyet töreninin sonunda veliler ve öğrenciler fotoğraf çektirmek için sahneye çıktı.

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Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde facia: Yaralılar var - Resim: 3

Bu sırada dijital pano henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. 

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Cemal Reşit Rey'de mezuniyet töreninde facia: Yaralılar var - Resim: 4

Devrilen panonun altında kalan 3 veli ve 3 öğrenci yaralandı. 

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